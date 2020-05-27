Старшими тренерами сборной РФ по биатлону назначили Каминского и Шашилова

https://static.news.ru/photo/cb78b454-a026-11ea-a8af-fa163e074e61_660.jpg Юрий Каминский Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Союз биатлонистов России (СБР) рекомендовал на должности старших тренеров мужской и женской сборных России по биатлону Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в СБР. Теперь кандидатуры Каминского и Шашилова должны согласовать в Министерстве спорта РФ.

Решение о назначении новых старших тренеров сборных по биатлону принималось на заочном заседании правления СБР. В апреле большинство членов правления одобрило кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что иностранные специалисты Роберт Кабуков и Владимир Королькевич не войдут в список тренеров национальной команды на сезон-2020/21.