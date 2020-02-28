https://static.news.ru/photo/41beea1c-5a7b-11ea-a4a5-fa163e074e61_660.jpg Карим Халили Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Graban/imago-images.de/Global Look Press

Чемпионат Европы по биатлону 29 февраля пересечёт экватор — в мужском спринте на 10 км будет разыгран пятый из восьми комплект медалей. На старт под Минском выйдут 122 спортсмена, а первым из россиян побежит Кирилл Стрельцов (№ 10).

В гонке примут участие ещё пять биатлонистов сборной России: Матвей Елисеев (№ 39), Карим Халили (№ 50), Никита Поршнев (№ 67), Василий Томшин (№ 77) и Эдуард Латыпов (№ 87), сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Начало гонки — в 12:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что второй номер мужской сборной России по биатлону Матвей Елисеев оказался самым титулованным участником первой дисциплины чемпионата Европы, который открылся в Белоруссии. Однако россиянин неудачно выступил в квалификации суперспринта и стал единственным членом сборной, не пробившимся в финал. Лучший результат в национальной команде показал Карим Халили, занявший седьмое место.