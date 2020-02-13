https://static.news.ru/photo/510a9724-4efe-11ea-b2d5-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Хованцев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отказал в общении корреспонденту NEWS.ru Александру Круглову на чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве (Италия).

Когда мы встретились с ним после гонки (смешанной эстафеты) всем журналистским сообществом, Хованцев сказал, что даст интервью всем, кроме меня. Попросил меня удалиться, — сказал Круглов.

По словам известного биатлонного обозревателя, который в своих материал временами выступает со справедливой критикой в адрес сборной страны, руководства Союза биатлонистов России (СБР) и Хованцева, претензии главного тренера ему абсолютно понятны.

На многие процессы, происходящие в российском биатлоне, мы смотрим с разных сторон. Он — из иллюминатора тонущего корабля, а я — со стоящего на берегу маяка. Другое дело, что все разногласия можно было обсудить в личной беседе, но такая реакция как раз говорит о неуверенности человека, который не знает, будет ли он работать в российском биатлоне по окончании этого сезона, — отметил Круглов, добавив, что не осуждает Анатолия Николаевича.

Круглов отметил, что долгие годы он поддерживал Хованцева во многих его вопросах, в том числе когда его во время гонки уволил бывший президент СБР Михаилов Прохоров и когда он работал консультантом финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен.

Если Хованцев, которого я открыто поддержал и в его конфликте с Сергеем Кущенко и Михаилом Прохоровым в 2011 году, и в нынешнем бесцеремонном выдавливании его из команды со стороны Алексея Нуждова (вице-президента СБР), выбрал такую защитную реакцию, это говорит только о непрочности его позиций. Тренер искренне переживает за свалившуюся в пике команду и щетинится против внешних врагов, — сказал Круглов.

Круглов работает биатлонным журналистом с 2007 года. За это время он посетил более ста соревнований, в том числе более 70 этапов Кубка мира.

Как сообщалось, сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира, писал NEWS.ru.