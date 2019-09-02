https://static.news.ru/photo/46d1fa5c-ce27-11e9-a75a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giorgio Scala, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию 18-летняя Варвара Субботина назвала самую тяжелую по техническому исполнению программу сборной России.

У нас есть программа «Шаманы». Она ужасно тяжёлая, самая тяжёлая за все времена, наверное. Даже старшие, которые были на Олимпиаде, сказали, что это просто смерть, в прямом смысле слова — смерть. Адски тяжелые связки, — сказал Субботина Sport24 .

Спортсменка добавила, что когда она впервые пришли на первый прогон программы вместе Аллой Шишкиной, то больше всего «боялась задохнуться».

Потому что понимаешь: связка закончилась, пошли руки и опять связка. Не связка, так поддержка — все равно под водой, — сказала она.

Ранее сообщалось, что российская синхронистка Алла Шишкина продала автомобиль, который получила от Владимира Путина за победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, писал News.ru.