Синдром Коляды: все мужчины падали, а финал КР выиграл 17-летний ноунейм

В отличие от женских соревнований в мужской дисциплине список кандидатов на последнюю квоту на чемпионат мира не ограничивался двумя фамилиями. На поездку в Стокгольм претендовала целая группа фигуристов. Естественно, фаворитами в этой борьбе были такие лидеры сборной, как действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв. Однако первый соревновательный день преподнёс множество сюрпризов. Все лидеры, на которых делали ставку, провалили короткие программы, а промежуточное первое место занял 17-летний Евгений Семененко. Как завершились выступления мужчин на финале Кубка России, рассказывает NEWS.ru.

Евгений Семененко Владимир Песня/РИА Новости

Перед стартом произвольных программ была надежда, что борьба у мужчин развернётся серьёзная. На это намекала в том числе высокая плотность в таблице. Однако даже во второй соревновательный день ни один фигурист не смог справиться со своими эмоциями и выдать чистый прокат.

Первым из потенциальных претендентов на поездку в Стокгольм на лёд вышел Дмитрий Алиев. Действующий чемпион Европы уверенно начал свою произвольную программу, но в середине номера совершил грубую ошибку, исполнив вместо четверного тулупа только тройной. Ввиду того, что ранее уже было исполнено два тройных тулупа (один в каскаде, второй — сольный), третий чистый тулуп в три оборота не был засчитан. По правилам один и тот же прыжок не может повторяться больше двух раз. Как итог — Алиев потерял баллы за целый элемент. Также была небольшая помарка на выезде при исполнении четверного лутца. Конечно, это не лучший прокат спортсмена, но в отличие от остальных своих оппонентов он — единственный фигурист, который закончил его без падений. Не допусти Дима огромное количество ошибок в короткой, он мог бы спокойно рассчитывать на первое место. А пока только третья ступень пьедестала.

Дмитрий Алиев Владимир Песня/РИА Новости

Вслед за Алиевым выступал его одногруппник Макар Игнатов. К сожалению, приходится констатировать, что ученик Евгения Рукавицына полностью завалил финал Кубка России. В произвольном номере ему также не удалось чисто исполнить фирменный четверной риттбергер, с которым ранее фигурист справлялся почти без помарок. Но главные проблемы у Макара начались после срыва четверного тулупа. Начиная с этого падения вся программа пошла под откос. В итоге Макар расположился на восьмой строчке. Как же обидно должно быть ему сейчас! Выступи Игнатов как на чемпионате России (занял второе место), путёвка на чемпионат мира ему была бы стопроцентно гарантирована.

Не задалась также программа у фигуриста, который покорил всех на внутреннем первенстве в Челябинске и на командном турнире «Кубок Первого канала». 17-летний Марк Кондратюк так и не сумел справиться с эмоциями. Было падение на четверном тулупе и несколько ошибок на выезде. Несмотря на невероятный артистизм, фигурист пока ещё не готов справляться с большим давлением. Сегодня только пятая строчка.

Очень бодро начал произвольную программу ещё один фигурист — открытие нынешнего сезона Артём Ковалёв. Подопечный Александра Волкова, выступающий в академии Евгения Плющенко, почти безукоризненно исполнил два четверных сальхова (один в каскаде, второй — сольный), но «посыпался» на тройных прыжках. Сначала сорвал тройной аксель, а вслед за ним и флип в три оборота. Зал он, конечно, как всегда, завёл (с харизмой у парня полный порядок), но по сумме баллов не смог обогнать в итоге даже Кондратюка.

Артём Ковалёв Гавриил Григоров/ТАСС

Евгений Семененко, как мы ранее отметили, после короткой программы занимал первую строчку. И стоит отметить, что запас очков после первого соревновательного дня очень хорошо помог подопечному Алексея Мишина. Он решил особо далеко не уходить от своих соперников и тоже откатал программу с ошибками — была бабочка на тулупе и падение на сальхове. Но по сумме очков спортсмен всё равно сохранил лидерство. Вот насколько высока роль короткой программы!

Чемпион мира среди юниоров 2020 года Андрей Мозалёв после короткой программы шёл за Семененко. При чистом прокате он имел шансы на победу, но этого не случилось. А начал-то фигурист более чем уверенно: два шикарно исполненных четверных флипа (один в каскаде, второй — сольный), тройной риттбергер. Но потом понеслась череда обидных ошибок. Три падения, и как итог — только четвёртая строчка.

Пётр Гуменник закрывал выступление мужчин, и все очень надеялись, что хотя бы он сможет откатать программу чисто. Не смог. Случилось падение на тройном акселе и ошибка на выезде в тройном лутце. Впрочем, итоговая сумма баллов позволила ему занять вторую строчку.

Пётр Гуменник Гавриил Григоров/ТАСС

То ли роль сыграло давление статуса отборочного турнира, то ли всех резко одолел синдром Михаила Коляды (фигурист ранее не мог совладать с эмоциями на больших стартах), то ли ещё какие-то личные причины — травмы, болезни и прочее, но выступление мужчин не впечатлило от слова «совсем». Впрочем, ещё более важным обстоятельством является то, что первое место 17-летнего Семененко — совсем не гарантия того, что на чемпионат мира поедет именно он.

Посмотрим, что решит федерация. Отбор у мужчин по-прежнему продолжается.