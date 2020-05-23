В эксклюзивном интервью NEWS.ru чемпион Олимпийских игр — 2008 в Пекине и бывший первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов не выразил оптимизма по поводу реабилитации российских легкоатлетов после многочисленных допинговых скандалов, а также высказал мнение, что нынешняя кризисная ситуация, связанная с пандемией COVID-19, только на руку новому руководству ВФЛА.

«Мы получили версию 2.0 той федерации, которая была при Шляхтине»

— С выборов нового президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики прошло почти три месяца. Можно ли сказать, что ситуация в этом виде спорта в России изменилась в лучшую сторону?

— Как показывает практика, никакого прогресса здесь не видно. И вряд ли его можно ждать в ближайшее время. Вы же видите: одна проблема накладывается на другую, теперь все карты спутала пандемия... А что касается нового руководства ВФЛА, я на эту тему высказывался и в прошлом интервью вашему изданию: федерацию возглавили люди, не имеющие никакого отношения к лёгкой атлетике. Вот если я никогда не занимался журналистикой, мне же не придёт в голову учить вас, как правильно писать статьи. И в случае с ВФЛА получается, что к власти пришли люди, имеющие к спорту весьма опосредованное отношение. На мой взгляд, этот человек (новый президент ВФЛА Евгений Юрченко. — NEWS.ru) вряд ли что-то сумеет изменить, даже если ему будут помогать. Ну если он не разбирается в лёгкой атлетике!

— Наверное, показателен и такой факт: российские атлеты старше 20 лет сейчас должны сами платить 250 долларов за оформление статуса нейтрального спортсмена, чтобы иметь возможность индивидуального допуска на международные соревнования.

— Безусловно, это тоже характеризует эффективность работы нового руководства ВФЛА. Потому что большое складывается из малого. В одном случае все оргвопросы должны решать сами спортсмены, в другом — а для чего тогда руководство?! Давайте тогда создадим другую организацию и назовём её, например, «Наши легкоатлеты», к которой нынешняя команда ВФЛА не будет иметь никакого отношения. Потому что новое руководство федерации либо совсем ничем не помогает своим атлетам, либо предпринимает шаги, которые никому не нужны. Безусловно, поддержка государства спортсменам необходима — хотя бы в консультативном или юридическом плане. Но у вновь избранного руководства ВФЛА всё делается только на словах.

Дмитрий Шляхтин Сергей Булкин/NEWS.ru

— В прежнем руководстве федерации вы некоторое время работали в должности первого вице-президента. От нового состава предложений о сотрудничестве не поступало?

— Абсолютно нет, потому что, видимо, эти люди считают себя знающими всё и вся в лёгкой атлетике. Как я и предполагал, мы получили версию 2.0 Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которая была при Дмитрии Шляхтине. И никакого будущего у этой федерации я не вижу. Насколько я знаю, и в нынешнем составе руководства ВФЛА начались разногласия, и спортсмены по-прежнему не доверяют этим людям, которые встали у руля федерации. Но беда ещё и в том, что руководители международной легкоатлетической федерации тоже с опаской относятся к обновлённому штабу ВФЛА.

— То есть мы ничуть не продвигаемся в направлении восстановления международного статуса ВФЛА и полноценного возвращения российских спортсменов в мировое легкоатлетическое сообщество?

— Единственным позитивным моментом с нашей стороны было признание ошибок, допущенных прежним руководством ВФЛА. А завоевание доверия у руководителей мировой лёгкой атлетики — это очень сложный процесс. Сейчас мы постоянно вынуждены оправдываться, что, возможно, какая-то проблема с допингом в российской лёгкой атлетике и была, но мы к ней уже не причастны. На мой взгляд, такой вектор отношений с зарубежными партнёрами изначально был выбран неверно. И всё это началось ещё при Шляхтине.

«Онлайн-тренировки — не выход из ситуации, это выглядит ненатурально»

— Длительная пауза во всём мировом спорте вроде бы отодвинула допинговые проблемы российской лёгкой атлетики на второй план, но это же не значит, что они решатся сами собой?

— Конечно, нет. Начнём с того, что спортсмены сейчас просто не имеют возможности полноценно тренироваться. Каждый поддерживает форму дома в тех условиях, которые у него есть. Кто-то занимается во дворе, если живёт в собственном доме, толкает камни вместо ядра, кто-то бегает в лесу, если есть такая возможность. Но всё это, конечно, не совсем серьёзно. Они, безусловно, молодцы, что стараются найти выход из сложившейся ситуации, но очевидно, что на результатах атлетов такой «тренировочный процесс» обязательно скажется, и не в лучшую сторону.

Андрей Сильнов Алексей Крутов/ТАСС

Но при этом преследующие нашу лёгкую атлетику допинговые проблемы никуда не делись — этим нужно постоянно заниматься, регулярно отслеживать ситуацию, держать руку на пульсе. Рано или поздно пандемия пойдёт на спад, ситуация нормализуется, появится возможность снова организовывать тренировочные сборы для спортсменов. Поэтому каждый тренер уже сейчас должен знать, где находится тот или иной его подопечный, где и как он тренируется. Чтобы после выхода из самоизоляции быть готовым сразу ринуться в бой.

Пока же я не вижу, что происходит именно так. Онлайн-тренировки — это не выход из ситуации. Если человек не нюхал пороха настоящих выступлений, с него не сходило семь потов на тренировках, то всё это выглядит как-то ненатурально. Он же не будет так же онлайн выступать на соревнованиях?

— Есть ли у вас информация, как организовано тестирование российских легкоатлетов на коронавирус? Много ли выявлено положительных тестов?

— Нет, такой информацией я не располагаю. И не совсем понятно, как будет организована вакцинация спортсменов, потому что и самой вакцины как таковой пока нет. Об этом много говорят, но ясности в этом вопросе нет никакой. Понятно, что вся эта история создана искусственно, людей застращали и загнали в такую ситуацию, из которой теперь сложно выбраться. Люди уже лишний раз друг с другом в лифте не ездят, стараются не здороваться за руку, и всё это выглядит довольно странно. А легкоатлетам трудно через мониторы почувствовать дыхание зарубежных соперников, сложно понять, кто в какой форме находится. Естественно, какие-то ограничительные меры необходимы, но мы же не узники, которых разогнали по своим квартирам и заставляют всё делать по указке. То же самое касается и спортсменов.

— Есть информация, что в августе могут пройти первые международные легкоатлетические соревнования. Но по большому счёту не потерян ли уже сезон-2020 для лёгкой атлетики?

— Безусловно, спортсменам даже после снятия всех ограничений трудно будет быстро вернуться в привычное русло. Поэтому в нынешнем сезоне вряд ли стоит ждать высоких результатов, даже если будет возможность провести официальные старты.

«Хватает людей, пытающихся хайпануть на ситуации с пандемией»

— Насколько вероятна опасность отмены перенесённых на лето 2021 года Олимпийских игр в Токио? Об этом уже всерьёз говорят при том условии, если вакцина от коронавируса так и не появится к весне следующего года.

— Сейчас сложно рассуждать на эту тему, потому что мы не знаем реального положения дел. И сложно понять, чему и кому можно верить. Потому что хватает людей, которые, как модно сейчас говорить, пытаются хайпануть на этой ситуации с пандемией и себя распиарить. А что касается Олимпиады, очень жаль, что люди, которые так её ждали и готовились к ней годами, надеялись завоевать медали, теперь вынуждены отложить все свои надежды и ожидания ещё на год. Представьте, сколько им ещё предстоит тренироваться на пределе и держать себя в тонусе! Я сам прекрасно знаю, в каком напряжении ты находишься, когда готовишься к олимпийскому сезону. Понятно, что спортивная жизнь непредсказуема: сегодня ты можешь быть на коне, а завтра получил травму — и нужно всё начинать заново. А время-то уходит, и спортсмены не молодеют с каждым годом. Да, возможно, кто-то за этот год станет только сильнее, кому-то повезёт выйти на пик формы следующим летом, хотя нынешним он бы точно не успел этого сделать. Но только Богу известно, что будет дальше и как всё сложится через год.

Андрей Сильнов Григорий Сысоев/РИА Новости

— Провокационный вопрос: может быть, отмена Игр в Токио была бы на руку российской лёгкой атлетике? Потому что в ближайшее время возвращение статуса ВФЛА не светит, а значит, на Олимпиаду в нейтральном статусе снова, как и в Рио-2016, могут допустить лишь единицы российских легкоатлетов.

— Думаю, это не провокационный вопрос, а констатация того, что реально происходит в нашей лёгкой атлетике. Ситуация с недопуском наших атлетов на крупнейшие турниры вполне устраивала и прежнее руководство ВФЛА, и тренерский штаб сборной страны. Потому что если спортсменам не дают возможности участвовать в соревнованиях, то и спроса с руководителей никакого нет! Вот, к примеру, допустили к участию в турнире около сотни человек, они завоевали четыре медали, затем допустили два десятка — у нас те же четыре медали. В процентном отношении вроде прогресс налицо, но на самом деле получается так, что по результатам за последние пять лет мы упали в такую глубокую яму, из которой не выбрались ни на сантиметр. Потому что работы как таковой в национальной сборной, в первую очередь её главным тренером, не было проведено, чтобы хоть как-то ситуацию улучшить. И если отдельные атлеты показывают высокие результаты, то это точно не плоды работы главного тренера сборной. Эти результаты достигнуты, как говорится, не благодаря, а вопреки. Это исключительно заслуга самих спортсменов и их личных тренеров. И если Олимпиады не будет и в 2021 году, это только прикроет бездействие и некомпетентность нового руководства ВФЛА.

Надеюсь, что в Министерстве спорта РФ найдутся толковые специалисты, которые поймут, что пришедшие к власти в российской лёгкой атлетике люди не сделали ровным счётом ничего, чтобы оставаться на своих постах. Какой смысл топтаться на месте? Значит, нужно находить альтернативный вариант для подготовки наших легкоатлетов. Может быть, стоит попробовать организовать тренировочный и соревновательный процесс по клубному принципу, как это практикуется в некоторых странах. В любом случае лучше искать какой-то выход, а не просто наблюдать, как министерство платит ВФЛА деньги, которые затем расходятся по карманам, и при этом организуются «левые» тренировочные сборы, чтобы было на что списать выделенные средства.