https://static.news.ru/photo/476d5a1a-bab8-11e9-bc7b-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что руководство Союза биатлонистов России (СБР) заставляет спортсменов подписывать контракты с организацией под угрозой исключения из сборной.

Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: «Не подпишешь — не будешь выступать». Парней просто запугивают, — приводит заявление бывшего спортсмена ТАСС .

Шипулин считает, что такой подход СБР очень низкий и отвратительный, потому что молодые спортсмены ничего ответить не могут, а опытные, конечно, сопротивляются.

В четверг, 8 августа, исполнительный директор СБР Сергей Голиков провёл встречу с мужской сборной страны, на которой трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов в очередной раз заявил о нежелании подписывать контракт с организацией. Также условиями соглашений остались недовольны Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали контракт, в котором прописаны обязанности сторон, предполагающие выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. В свою очередь, спортсмены должны выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

Ранее президент СБР Владимир Драчёв в интервью News.ru сообщил, кто ещё не из биатлонистов не подписал контракт с организацией.