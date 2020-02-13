Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин прокомментировал слухи о том, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может возглавить Союз биатлонистов России.

Во время интервью корреспондента NEWS.ru c олимпийским чемпионом Александром Легковым бывший лыжник передал вопрос Шипулину, который находился рядом.

Антон говорит, что Елена Валерьевна — очень хороший специалист. И он согласен со мной в том, что ответственные люди должны принять решение, кто должен возглавлять российский биатлон и делать его лучше, — передал Легков.