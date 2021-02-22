Сергей Устюгов может пропустить ЧМ по лыжным видам спорта

https://static.news.ru/photo/bd779a30-7688-11eb-a607-96000091f725_660.jpg Фото: Frankie Fouganthin/wikipedia.org

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский лыжник Сергей Устюгов может не принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

23 февраля Устюгов упал на контрольной тренировке национальной сборной и досрочно завершил занятия. Сообщалось, что спортсмен получил несколько ушибов.

Внимание! Есть инфа, что Сергей Устюгов не выступит на ЧМ по лыжам, после падения в контрольной гонке состояние не очень! Ждём и желаем парню здоровья! — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

42-й ЧМ по лыжным видам спорта пройдёт с 24 февраля по 7 марта. Спортсмены поборются за 23 комплекта наград. Оберстдорф принимает турнир в третий раз после 1987 и 2005 годов.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении. На финише Александр сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей.