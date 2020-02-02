https://static.news.ru/photo/6aeafed4-45dc-11ea-acf3-fa163e074e61_660.jpg «Кубок РГСУ — Moscow Open» 2020 Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Россиянин Сергей Лобанов стал победителем международного шахматного турнира «Кубок РГСУ — Moscow Open».

В заключительном, девятом туре он чёрными фигурами обыграл Мануэля Петросяна из Армении. По итогам девяти партий Лобанов набрал 7,5 очка.

Среди женщин лучшей стала Юлия Осьмак из Украины, которая набрала 8,5 очка.

Всего в соревнованиях приняли участие более 2000 шахматистов.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов заявил, что все турниры под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) пройдут в России в ранее объявленные сроки, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), писал NEWS.ru.