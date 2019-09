62-летний Коу был единственным кандидатом на пост главы организации.

Таким образом, британец избран на второй срок, впервые он возглавил IAAF четыре года назад, и тогда его единственным соперником на выборах был президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.