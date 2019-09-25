https://static.news.ru/photo/705ec60c-df70-11e9-98af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) переизбран Себастьян Коу. Об этом стало известно в ходе выборов 23 сентября на конгрессе IAAF в Дохе.

62-летний Коу был единственным кандидатом на пост главы организации.

Таким образом, британец избран на второй срок, впервые он возглавил IAAF четыре года назад, и тогда его единственным соперником на выборах был президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Sebastian Coe has been re-elected to his second term as president of the IAAF. pic.twitter.com/FvRVCXFpdN — IAAF (@iaaforg) September 25, 2019

Ранее сообщалось, что Дисциплинарный трибунал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF ) временно отстранил кандидата на должность вице-президента организации Ахмеда аль Камали из ОАЭ, писал News.ru.