Матч группы D завершился со счётом 27:30 в пользу уругвайцев.

Scenes! @rugbyuruguay celebrate their win in style at #RWCKamaishi #RWC2019 #FIJvURU pic.twitter.com/vKQJ4ySg5b

Таким образом, Уругвай впервые победил в матче мирового кубка с 2003 года.