Сборная России по регби в своём втором матче на Кубке мира, проходящем в Японии, уступила команде Самоа — 9:34 (6:5).
Первую половину встречи, проходившей в городе Кумагайя, россиянам удалось выиграть благодаря двум точным штрафным (на 18-й и 25-й минутах) в исполнении Юрия Кушнарёва. Соперники сумели ответить лишь пятью очками, заработанными удачной попыткой на 15-й минуте.
Однако после перерыва инициатива полностью перешла к сборной Самоа. Соперник сделал ещё пять попыток, реализовав две из них, что принесло самоанцам 29 очков. Россиянам же удалось увеличить счёт на три очка благодаря дроп-голу Кушнарёва на 47-й минуте.
News.ru вёл онлайн-трансляцию матча Россия — Самоа на Кубке мира по регби.
Проиграв второй матч на Кубке мира, российская сборная осталась на последнем, пятом месте в группе А, не набрав ни одного очка при разнице очков 19-34.
Сборная Самоа вошла в лидирующее трио вместе с командами Ирландии и Японии — у всех по пять очков. На четвёртой строчке таблицы — Шотландия, тоже не имеющая очков, но сыгравшая лишь один матч на турнире.
Следующий поединок на Кубке мира сборная России проведёт 3 октября в Кобе с командой Ирландии.
В стартовом матче турнира российские регбисты проиграли команде Японии, писал ранее News.ru.