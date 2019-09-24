https://static.news.ru/photo/a6cc763c-dec9-11e9-a317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сборная России по регби в своём втором матче на Кубке мира, проходящем в Японии, уступила команде Самоа — 9:34 (6:5).

Первую половину встречи, проходившей в городе Кумагайя, россиянам удалось выиграть благодаря двум точным штрафным (на 18-й и 25-й минутах) в исполнении Юрия Кушнарёва. Соперники сумели ответить лишь пятью очками, заработанными удачной попыткой на 15-й минуте.

Однако после перерыва инициатива полностью перешла к сборной Самоа. Соперник сделал ещё пять попыток, реализовав две из них, что принесло самоанцам 29 очков. Россиянам же удалось увеличить счёт на три очка благодаря дроп-голу Кушнарёва на 47-й минуте.

News.ru вёл онлайн-трансляцию матча Россия — Самоа на Кубке мира по регби.

Проиграв второй матч на Кубке мира, российская сборная осталась на последнем, пятом месте в группе А, не набрав ни одного очка при разнице очков 19-34.

Сборная Самоа вошла в лидирующее трио вместе с командами Ирландии и Японии — у всех по пять очков. На четвёртой строчке таблицы — Шотландия, тоже не имеющая очков, но сыгравшая лишь один матч на турнире.

Следующий поединок на Кубке мира сборная России проведёт 3 октября в Кобе с командой Ирландии.

В стартовом матче турнира российские регбисты проиграли команде Японии, писал ранее News.ru.