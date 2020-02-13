Сборная Норвегии заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.
Норвежские спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 2 минуты 27,7 секунды, использовав семь дополнительных патронов на огневых рубежах. Второе место заняла сборная Италии (+15,6; 0+6), третье — Чехии (+30,8; 0+2).
Россияне финишировали на шестом месте (+59,4; 0+8). В составе сборной России выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.
Ранее Старых извинилась перед болельщиками за своё выступление на первом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Италии. Россиянка допустила три промаха на двух огневых рубежах и передала эстафету на 14-м месте, отставая от лидера на 52,5 секунды, писал NEWS.ru.
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