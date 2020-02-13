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Российская биатлонистка Ирина Старых извинилась перед болельщиками за своё выступление на первом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Италии.

Россиянка допустила три промаха на двух огневых рубежах и передала эстафету на 14-м месте, отставая от лидера на 52,5 секунды. Я хочу сказать всем спасибо и извиниться за свой этап,...