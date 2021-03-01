Сборная футболистов вышла на 2-е место в «Лиге звёзд спорта» по СS:GO

https://static.news.ru/photo/9e37c466-7a88-11eb-b9fe-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин игры counter-strike.net

Команда шорт-трека ST Force в рамках матчей «Лиги звёзд спорта» по игре Counter-Strike: Global Offensive (СS:GO) в минувшие выходные одержала одну победу и потерпела поражение.

В двух напряжённых матчах Павел Ситников, Константин Ивлиев, Павел Конычев, Даниил Николаев и Никита Николаев обыграли команду гребцов Natus Rowers со счётом 16:14. Таким образом, гребцы потерпели третье поражение.

Это очень обидно. Возможно, федерация будет делать какие-то замены для повышения нашей эффективности, — сказал капитан Natus Rowers Иван Баландин.

Во втором матче конькобежцы уступили 12:16 сборной по спортивной гимнастике (Salto Masters). Также свои матчи провели сборные футболистов (Strikers) и гандболистов (HandballCS). Футболисты одержали уверенную победу со счётом 16:9 и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата.

Кроме того, матч между баскетболистами (SU:LE) и бойцами смешанных единоборств (MMA Hammers) завершился победой последних — 16:7.

«Лига звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский Киберспорт» и при поддержке департамента спорта города Москвы. NEWS.ru является информационным партнёром соревнований.