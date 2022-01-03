«Русского уложили спать»: норвежцы высмеяли Большунова после масс-старта

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Российский фигурист Егор Рухин перешёл из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсмен только два месяца назад присоединился к команде Этери Тутберидзе, завершив сотрудничество с ЦСКА, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, переход в «Ангелы Плющенко» состоялся ещё в прошлом году, однако известно об этом стало только 3 января. В конце декабря на чемпионате России фигурист занял 18-е место,...