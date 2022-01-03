«Русского уложили спать»: норвежцы высмеяли Большунова после масс-старта
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:06, 04 января 2022
Александр Большунов (справа)Фото: Andrea Solero/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Норвежское издание Nettavisen выпустило материал, посвящённый мужскому масс-старту на «Тур де Ски», который состоялся 3 января. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо. Александр Большунов отстал от него почти на полминуты и занял пятое место. В публикации отметили, что Клебо «уложил спать» российского спортсмена.
Одним из тех, кому не удалось угнаться за Клебо, стал его соперник из России Александр Большунов. Похоже, русского уложили спать, — отметил автор.
«Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующим победителем турнира является Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.
Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на третьем этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Ещё одна россиянка, Татьяна Сорокина стала 10-й.