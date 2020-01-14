Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетбольный ЦСКА наконец вернулся в родной «Мегаспорт» и начал год в домашних стенах с победы над принципиальным соперником Евролиги «Реалом». Первые две четверти московская команда уступала, но во второй половине удалось полностью перевернуть игру. В итоге противостояние завершилось со счётом 60:55 в пользу «красно-синих». Главный тренер «армейцев» Димитрис Итудис рассказал, как это произошло.

— Я поздравляю команду и весь штаб. Мы очень медленно начали, и я не мог узнать свой коллектив. До матча мы много говорили о том, что нужно выигрывать в ситуациях,...