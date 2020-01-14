Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило о расширении штатов, в связи с чем объявило о вакансиях с зарплатой 91976 рублей. Агентству требуются специалист отдела организации тестирования и методист отдела реализации образовательных программ.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) официальный запрос по спору с РУСАДА, говорится в сообщении WADA. В нём отмечается, что запрос подан в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА.
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