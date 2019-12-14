https://static.news.ru/photo/87009c3a-1e6a-11ea-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старых Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Шведская биатлонистка Юханна Скоттхейм выиграла спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

Скоттхейм прошла 7,5 км за 22 минуты 26,6 секунды. Второе место заняла россиянка Ирина Старых (+5,4), бронза у ещё одной представительницы России Анастасии Поршневой (13,5).

Полина Шевнина заняла 11-е место, Екатерина Глазырина — 12-е, Ирина Казакевич — 13-е, Наталья Гербулова — 20-е.

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал ранее NEWS.ru. За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.