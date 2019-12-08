Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянка Алина Загитова не смогла принять участие в показательных выступлениях в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине из-за травмы.

Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка, — цитирует Загитову РИА Новости. Она также поблагодарила болельщиков за поддержку. Ранее...