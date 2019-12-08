Лариса Куклина Лариса Куклина Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Женская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Второе место досталось сборной Швейцарии, бронза у биатлонисток из Швеции. Сборная России, в составе которой выступали Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина, заняла пятое место.

Ранее российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал бронзу в спринтерской гонке, эта медаль стала единственной для россиян на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях