Женская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Второе место досталось сборной Швейцарии, бронза у биатлонисток из Швеции. Сборная России, в составе которой выступали Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина, заняла пятое место.
Ранее российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал бронзу в спринтерской гонке, эта медаль стала единственной для россиян на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, писал NEWS.ru.
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