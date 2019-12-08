https://static.news.ru/photo/1e024f34-199d-11ea-bd96-fa163e074e61_660.jpg Семён Елистратов Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Российский спортсмен Семён Елистратов дисквалифицирован в финальном забеге на дистанции 1000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае (Китай).

Елистратов финишировал третьим, но был оштрафован за столкновение с Пак Чжи Воном из Южной Кореи, которому в итоге перешла бронзовая награда. Первое место занял китайский спортсмен Хань Тяньи, серебро завоевал представитель Венгрии Шаоанга Лю.

Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды. Первое место заняла команда Нидерландов (2.40,196). Сборные Канады и США были дисквалифицированы.