Устюгов стал четвёртым в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Норвежец Йоханнес Клебо взял золото в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне, его результат — 2 минуты 48,22 секунды.

Россиянин Сергей Устюгов стал четвёртым, отстав от лидера на 2,97 секунды. Второе место у Оскара Свенссона из Швеции (+1,45 секунды), третье у норвежца Ховарда Таугбеля (+2,8 секунды).

Александр Большунов не смог пройти квалификацию из-за падения. Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Денис Филимонов закончил борьбу в четвертьфинале.

В соревнованиях женщин победу одержала шведка Линн Сван, второе место заняла Анамария Лампич из Словении, бронза у шведки Йонны Сундлинг. Российская лыжница Христина Мацокина выбыла в четвертьфинале, Юлия Ступак — в квалификации.

Следующий этап Кубка мира пройдёт 6 и 7 февраля в Ульрисехамне (Швеция).

Ранее российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне, передавал NEWS.ru. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 16,3 секунды. Победить Большунову не помешало даже падение.