https://static.news.ru/photo/cfbe672a-e861-11e9-bd6e-fa163e074e61_660.jpg Никита Нагорный Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Российские спортсмены занимают первое место в командном зачёте после мужской квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии.

Сборная России по сумме всех выступлений набрала 259.928 баллов. Второе место занимает сборная Китайского Тайбэя (250.093 баллов), на третьей строчке расположились итальянцы (245.996).

В индивидуальном многоборье первое место занимает Никита Нагорный (87.333), второе - Артур Далалоян (86.531).

Квалификационные соревнования чемпионата мира проходят с 4 по 7 октября. 9 октября будут разыграны медали в мужском командном многоборье. Финальные соревнования в мужском индивидуальном многоборье пройдут 11 октября. Медали в отдельных видах будут разыграны 12 и 13 октября.

Российские спортсменки занимают второе место в командном зачёте в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике, писал News.ru.