https://static.news.ru/photo/a96b9ffe-e783-11e9-b0a1-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Мельникова Фото: MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEWS/Global Look Press

Российские спортсменки занимают второе место в командном зачёте в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии.

По сумме всех выступлений россиянки набрали 168.080 баллов. Первое место занимает сборная Китая (169.161 баллов), на третьей строчке расположились француженки (166.713).

Российская гимнастка Ангелина Мельникова занимает второе место в индивидуальном многоборье, набрав 56.599 баллов. На первом месте представительница Франции Мелани Де Хесус (56.782), на третьем — китаянка Лю Тинтин (55.865).

Квалификационные соревнования чемпионата мира проходят с 4 по 7 октября. 8 октября будут разыграны медали в женском командном многоборье. Финальные соревнования в женском индивидуальном многоборье пройдут 10 октября. Медали в отдельных видах будут разыграны 12 и 13 октября.

Российский теннисист Карен Хачанов уступил пятой ракетке мира австралийцу Доминику Тиму в полуфинале соревнований в Пекине (Китай), писал News.ru.