Российский теннисист Карен Хачанов уступил пятой ракетке мира австралийцу Доминику Тиму в полуфинале соревнований в Пекине (Китай).
Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.
В финале Тим встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Призовой фонд соревнований в Пекине составляет более $7,4 млн. Турнир завершится 6 октября.
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который сумел набрать 700 очков в регулярных чемпионатах лиги, писал News.ru.
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