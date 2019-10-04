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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:4, 6:3 и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине. Матч длился 1 час 34 минуты.

Касаткина оказалась в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) впервые с февраля 2019 года. Следующей соперницей россиянки за выход в полуфинал станет датчанка Каролина Возняцки, которая является действующей чемпионкой турнира....