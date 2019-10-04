Карен Хачанов Карен Хачанов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский теннисист Карен Хачанов уступил пятой ракетке мира австралийцу Доминику Тиму в полуфинале соревнований в Пекине (Китай).

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

В финале Тим встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Призовой фонд соревнований в Пекине составляет более $7,4 млн. Турнир завершится 6 октября.

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который сумел набрать 700 очков в регулярных чемпионатах лиги, писал News.ru.

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