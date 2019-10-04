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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который сумел набрать 700 очков в регулярных чемпионатах лиги.

38-летний хоккеист завоевал 700-е очко, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» в субботу, 5 октября.

Всего спортсмен провёл 604 матча в регулярных чемпионатах КХЛ и заработал 700 очков (328 шайб + 372 результативные передачи). Включая игры плей-офф, Мозякин провёл в КХЛ 745 матчей.

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