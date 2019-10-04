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Хоккейный клуб «Авангард» подарил певице Ольге Бузовой именной свитер команды на концерте в Омске.

Нападающий омской команды Артём Манукян вышел на сцену и вручил артистке букет и предмет одежды.

Ранее Бузова неоднократно посещала игры «Авангарда», который временно проводит домашние матчи на стадионе в Балашихе, и заявляла о том, что поддерживает омский клуб.

Вместе с «Черри» и Артёмом Манукяном побывали вчера на концерте Ольги Бузовой в Омске Подарили букет и именной свитер, Ольга была счастлива pic.twitter.com/8vhEQoVds8 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 5, 2019

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