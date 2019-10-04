Хоккейный клуб «Авангард» подарил певице Ольге Бузовой именной свитер команды на концерте в Омске.
Нападающий омской команды Артём Манукян вышел на сцену и вручил артистке букет и предмет одежды.
Ранее Бузова неоднократно посещала игры «Авангарда», который временно проводит домашние матчи на стадионе в Балашихе, и заявляла о том, что поддерживает омский клуб.
Вместе с «Черри» и Артёмом Манукяном побывали вчера на концерте Ольги Бузовой в Омске Подарили букет и именной свитер, Ольга была счастлива— ХК Авангард (@hcavangardomsk)
pic.twitter.com/8vhEQoVds8 October 5, 2019
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