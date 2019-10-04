Хоккейный клуб «Авангард» подарил певице Ольге Бузовой именной свитер команды на концерте в Омске.

Нападающий омской команды Артём Манукян вышел на сцену и вручил артистке букет и предмет одежды.

Ранее Бузова неоднократно посещала игры «Авангарда», который временно проводит домашние матчи на стадионе в Балашихе, и заявляла о том, что поддерживает омский клуб.

Российские волейболисты потерпели второе поражение подряд на Кубке мира, писал News.ru.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях