https://static.news.ru/photo/66bded4a-cbe2-11e9-bf64-fa163e074e61_660.jpg Фото: men.russiabasket.ru

Мужская сборная России в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу обыграла команду Нигерии со счётом 82:77.

Во втором туре, который пройдёт 2 сентября, россияне встретятся с баскетболистами из Южной Кореи.

Известный отечественный специалист Владимир Гомельский в эксклюзивном интервью News.ru прокомментировал серьёзные кадровые проблемы российской команды, оценил её шансы завоевать олимпийскую лицензию, а также предсказал, как будет выглядеть тройка призёров турнира.

Кубок мира по баскетболу проходит в восьми китайских городах — Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. По итогам соревнования семь сборных завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.