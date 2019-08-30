Мужская сборная России в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу обыграла команду Нигерии со счётом 82:77.
Во втором туре, который пройдёт 2 сентября, россияне встретятся с баскетболистами из Южной Кореи.
Известный отечественный специалист Владимир Гомельский в эксклюзивном интервью News.ru прокомментировал серьёзные кадровые проблемы российской команды, оценил её шансы завоевать олимпийскую лицензию, а также предсказал, как будет выглядеть тройка призёров турнира.
Кубок мира по баскетболу проходит в восьми китайских городах — Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу. По итогам соревнования семь сборных завоюют олимпийские лицензии на Игры-2020.