https://static.news.ru/photo/34863ad8-4c04-11ea-ab88-fa163e074e61_660.jpg Ростислав Гайтюкевич Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич может отказаться от участия в чемпионате мира из-за усталости.

На этой неделе Гайтюкевичу предстоит стартовать на этапе Кубка мира в Сигулде. Но уже сейчас могу сказать, что Ростислав очень вымотан, у него было уже 20 стартов, а должного восстановления в сборной нет, — цитирует тренера спортсмена Анну Макарову ТАСС.

Другой тренер Гайтюкевича Семён Макаров отметил, что для успешной подготовки спортсмена к Олимпиаде-2022 спортсмену необходимо комплексное восстановление. Итоговое решение по поводу участия Гайтюкевича на чемпионате мира будет принято после окончания европейского первенства.

Ранее россияне Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов завоевали серебряные медали в соревновании экипажей-двоек на чемпионате мира по бобслею среди юниоров в немецком Винтерберге, писал NEWS.ru.