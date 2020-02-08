Россияне Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов завоевали серебряные медали в соревновании экипажей-двоек на чемпионате мира по бобслею среди юниоров в немецком Винтерберге.
Первое место занял немецкий экипаж, который представляли Рихард Эльзнер и Мальте Швенцфайер. Бронзу завоевали их соотечественники Максимилиан Ильман и Эрик Штраусс.
Ранее российские бобслеисты Алексей Стульнев, Роман Кошелев, Илья Малых и Руслан Самитов заняли четвёртое место в соревнованиях четвёрок на чемпионате Европы и этапе Кубка мира в немецком Винтерберге, писал NEWS.ru.
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