https://static.news.ru/photo/122c2456-4a89-11ea-b9b8-fa163e074e61_660.jpg Ростислав Гайтюкевич Фото: rostik994/instagram.com

Россияне Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов завоевали серебряные медали в соревновании экипажей-двоек на чемпионате мира по бобслею среди юниоров в немецком Винтерберге.

Первое место занял немецкий экипаж, который представляли Рихард Эльзнер и Мальте Швенцфайер. Бронзу завоевали их соотечественники Максимилиан Ильман и Эрик Штраусс.

Ранее российские бобслеисты Алексей Стульнев, Роман Кошелев, Илья Малых и Руслан Самитов заняли четвёртое место в соревнованиях четвёрок на чемпионате Европы и этапе Кубка мира в немецком Винтерберге, писал NEWS.ru.