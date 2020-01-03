https://static.news.ru/photo/34f7aa7c-2f14-11ea-ba49-fa163e074e61_660.jpg Алексей Стульнев, Роман Кошелев, Илья Малых и Руслан Самитов Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Российские бобслеисты Алексей Стульнев, Роман Кошелев, Илья Малых и Руслан Самитов заняли четвёртое место в соревнованиях четвёрок на чемпионате Европы и этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

Все призовые места заняли немецкие бобслеисты. Россияне уступили 0,33 секунды победителям, которыми стал экипаж Йоханнеса Лохнера (1 минута 50,54 секунды).

Ещё один российский экипаж занял седьмое место — Ростислав Гайтюкевич, Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Егор Грязнов проиграли лидерам 0,74 секунды.

Ранее российские бобслеистки Надежда Сергеева и Елена Мамедова заняли пятое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира, который прошёл в немецком Винтерберге, писал NEWS.ru.