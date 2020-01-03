Российские бобслеисты Алексей Стульнев, Роман Кошелев, Илья Малых и Руслан Самитов заняли четвёртое место в соревнованиях четвёрок на чемпионате Европы и этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.
Все призовые места заняли немецкие бобслеисты. Россияне уступили 0,33 секунды победителям, которыми стал экипаж Йоханнеса Лохнера (1 минута 50,54 секунды).
Ещё один российский экипаж занял седьмое место — Ростислав Гайтюкевич, Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Егор Грязнов проиграли лидерам 0,74 секунды.
Ранее российские бобслеистки Надежда Сергеева и Елена Мамедова заняли пятое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира, который прошёл в немецком Винтерберге, писал NEWS.ru.
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