Сборная России завоевала девять медалей на первенстве мира среди юниоров и юношей, пять из которых золотые. Главной героиней соревнований стала Анастасия Шевченко, сделавшая победный дубль. Примечательно, что все триумфаторы турнира не проходили централизованной подготовки в сборной России, которая на мировом уровне проваливает один старт за другим. Может, действительно держаться от неё подальше?

Почему взрослые так не могут?

После скромного выступления в прошлом сезоне, которое принесло юным российским биатлонистам одну серебряную и одну бронзовую награды, такого прорыва было сложно ожидать, особенно на фоне провальных выступлений основной сборной. Однако сейчас на подходе действительно талантливое поколение биатлонистов, выросшее на волне роста популярности и массовости этого вида спорта. Карим Халили и Даниил Серохвостов, Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева при грамотной подготовке могут стать биатлонистами мирового уровня.

Как справедливо заметила в интервью NEWS.ru тренер Екатерина Халиуллина, преимущество резерва как раз в том, что здесь использовались несколько методик. То есть все яйца не были уложены в одну корзину, в отличие от взрослых, где все лучшие тренировались по единой методике, которая если зайдёт в тупик, то пиши пропало. Любопытно, что все герои юниорского первенства готовились не в сборных командах, а самостоятельно. Так Анастасия Халиуллина и Анстасия Шевченко тренировались со своими региональными командами, а Карим Халили всё лето работал с группой лыжников под руководством Егора Сорина. Так может и правда, по совету экс-биатлонистки сборной России Натальи Сорокиной, распустить сборную и дать возможность всем тренироваться так, как они хотят? Кажется, хуже точно не будет.

Екатерина Халиуллина biathlonrus.com

С другой стороны, и руководство команды сделало выводы из прошлогодних неудач и не стало перегружать ребят стартами, в том числе и отборочными, которые год назад закончились незадолго до старта первенства мира. Примечательно, что юниоры не имеют и главных проблем, присущих все последние годы нашей взрослой команде, — колоссального проигрыша в скорости, особенно на последнем круге. Но так бывало и раньше, а потом на каком-то этапе наши соперники делали широкий шаг вперёд, а россияне оставались на месте.

Воспитанница новой кузницы кадров и драка с подругой по команде

В последний раз российская биатлонистка делала дубль на юниорском первенстве мира в 2007 году, и звали её Светлана Слепцова. Уже через год она стремительно ворвалась в мировую биатлонную элиту, но потом её звезда пошла на спад. Впрочем, это совсем другая история. У Анастасии Шевченко есть в запасе ещё год в юниорском возрасте и возможность планомерно расти дальше под руководством самого плодовитого женского тренера последних лет Михаила Шашилова. Только за последние годы он воспитал для сборной страны Светлану Миронову, Тамару Воронину, Полину Шевнину, Ирину Казакевич и вот теперь Анастасию Шевченко.

Столь блестяще выступить в прошлом сезоне Шевченко помешал инцидент за пределами биатлонного стадиона. Она повздорила с подругой по команде Шевниной и дело дошло до рукоприкладства. Тренеры сумели погасить конфликт и отправили девушек по домам. Ни одна из них не участвовала в международных соревнованиях до конца сезона, а Шевнина, как наиболее агрессивная сторона, получила дисквалификацию от региональной федерации и была вынуждена покинуть команду Свердловской области. Сейчас обе спортсменки на виду, и о прошлом конфликте ничего не напоминает. Полина хорошо зарекомендовала себя на декабрьских стартах в Кубке IBU, а Анастасия везёт домой две золотых и одну серебряную награду мирового первенства.

Светлана Миронова Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Другая российская фаворитка Анастасия Гореева считается более одарённой спортсменкой, но кроме блестящего эстафетного этапа она ничем себя в Ленцерхайде не проявила. В спринте после двух огневых рубежей уходила одним из лидеров с отличными шансами на медаль, но внезапно её накрыла высота. Настя проиграла минуту на последнем круге, а после финиша ещё долго не могла прийти в себя. Как тут не вспомнить нехватку горной подготовки во всей национальной сборной, где она работала в межсезонье и при этом делала нагрузку меньше, чем более опытные спортсменки.

Шипулинский финиш Халили и новый Чудов

Самым ярким эпизодом в выступлении парней стал серебряный финиш в преследовании Карима Халили. Уже понюхавший пороху на Кубке мира опытный боец уходил на финишный круг пятым с отставанием от лидера 15 секунд. Стремительными рывками в гору он вплотную подобрался к тройке сильнейших. Белоруса Лозовского съел ещё на подступах к стадиону, словенца Цисара уже на выходе на финишную прямую, и лишь немец Данило Ритмюллер сумел унести ноги от стремительного русского афганца. В последний раз такие финиши в исполнении российского биатлониста мы видели у Антона Шипулина. Ещё год назад Халили терял скорость на последнем круге, но продуктивная работа с лыжниками показала, что спортсмен иногда должен сам принимать решения и включать голову, а не делать только то, что ему говорят.

Талантливый парень из Алтайского края Даниил Серохвостов остался в Швейцарии без личных медалей, но на него стоит обратить внимание. Невысоким ростом, нестабильной стрельбой и стремительным ходом с умением прыжками преодолевать подъём он напоминает трёхкратного чемпиона мира Максима Чудова. Тот в его годы тоже не щадил воробьёв, но потом добился стабильности. Выходцу из спортивной семьи Серохвостову (его родители были мастерами спорта, а старшая сестра победительница первенства мира по лыжным гонкам) нужно, как и Халили, найти своего тренера, который сумеет огранить этот талант.

Теперь всех возьмут в сборную?

Этим вопросом сейчас задаются многие болельщики. Самые горячие из них готовы требовать разогнать всю национальную команду и вести юниоров уже в Антхольц. Однако им неплохо бы понять уровень прошедших соревнований, чтобы не переоценивать успехи на них. Болгарка Милена Тодорова, завоевавшая награды в каждой из личных гонок, в Кубке мира бегает все этапы, но лишь в одной гонке сумела набрать очки. Среди юниорок у неё безоговорочно лучший ход на дистанции, а на Кубке мира она бежит не быстрее выступающих там россиянок.

Так что пусть наши лучшие юниоры сначала хорошо отдохнут, а потом попробуют пободаться со взрослыми, например, на финальном этапе Кубка IBU в Минске, в конце сезона и на чемпионате России. Стоит ли их брать на централизованную подготовку, сейчас сказать сложно. По итогам прошлого сезона туда привлекли Андрея Вьюхина, Вячеслава Малеева, Евгения Сидорова, Валерию Васнецову и Анастасию Горееву, но никто из них не сделал ни шага вперёд, не показал достойного результата в этом сезоне, кроме работавшего с лыжниками Халили. С другой стороны, есть надежда, что к следующему сезону нашу команду будет готовить новый тренерский штаб под патронажем нового президента, но об этом поговорим в другой раз.