Российские волейболисты с первого места в группе вышли в 1/4 финала

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Туниса в трёх партиях со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) и заняла первое место в группе В.

Первый сет со счётом 25:20 оказался за сборной России, выступавшей в уже привычном стартовом составе. В атаке в этот раз не лучшим образом смотрелся диагональный Дмитрий Волков, зато хорош был знаменосец Максим Михайлов и центральные блокирующие. Во второй партии также вначале тунисцам удавалось показывать с россиянами равную игру, но удавалось это сделать в основном за счёт российских ошибок. В концовке подопечные Туомаса Самельвуо вышли в лидеры и получили заветное 25-е очко на ошибке соперника на подаче.

В третьем сете решение о победе над тунисцами решили не откладывать и обеспечили себе комфортный перевес ещё на подаче Михайлова. При этом команда сыграла, наконец, раскованно и вдохновенно впервые в этом матче.

Таким образом, сборная России вышла из группы В с первого места, набрав 12 очков. Её потенциальными соперниками в четвертьфинале могут стать канадцы, японцы или иранцы.

Как сообщалось ранее, женская сборная России обыграла в трёх сетах американскую команду на олимпийском волейбольном турнире со счётом 3:0.