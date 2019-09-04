https://static.news.ru/photo/bb557b1c-cf42-11e9-866d-fa163e074e61_660.jpg Женская сборная РФ по волейболу Фото: AJ STUDIO ADAM JAKUBIAK/www/www.imago-images.de/Global Look Press

Женская сборная РФ по волейболу уступила итальянской команде в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

Итоговый счёт по партиям - 27:25, 22:25, 25:27, 21:25. Встреча в польском городе Лодзь продолжалась 2 часа 1 минуту.

Соперником сборной Италии в полуфинале европейского первенства станет команда Сербии. Встреча пройдёт 7 сентября в Анкаре.

Ещё одним полуфиналистом стала турецкая команда, переигравшая голландок. Она сразится с победителем матча между сборными Польши и Германии. Их встреча пройдёт 4 сентября.

Ранее женская сборная России одержала третью победу в групповом турнире чемпионата Европы. В Братиславе российская команда в трёх партиях обыграла испанок — 25:15, 25:19, 25:22. Встреча продолжалась 1 час 17 минут, писал News.ru.