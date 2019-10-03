Сборная России по регби в своём третьем матче на проходящем в Японии Кубке мира проиграла команде Ирландии.
Встреча, проходившая на стадионе в городе Кобе, завершилась со счётом 0:35 (0:21).
Россиянам впервые на этом турнире не удалось набрать ни одного очка. Зато соперник в первой половине встречи сделал и реализовал три попытки, а после перерыва дважды заносил мяч в наше зачётное поле и оба раз реализовал попытку.
News.ru вёл онлайн-трансляцию матча Россия — Ирландия.
После этой встречи сборная России продолжает находиться на последнем, пятом месте в группе А с нулём набранных очков и разницей игровых очков 19-99.
Лидирует в нашей группе команда Ирландии, набравшая 11 очков в трёх играх. Следом идёт сборная хозяев турнира — 9 очков после двух матчей.
Очередной матч на Кубке мира российская сборная проведёт 9 октября с командой Шотландии. Встреча начнётся в 10 часов 15 минут по московскому времени.
В Японии большим спросом пользуются сувенирные фигурки с изображением капитана сборной России по регби Василия Артемьева, покорившего болельщиков по всему миру своими эмоциональными послематчевыми флэш-интервью на отличном английском языке, писал ранее News.ru.
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