https://static.news.ru/photo/387af1b0-e5d9-11e9-bcbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сборная России по регби в своём третьем матче на проходящем в Японии Кубке мира проиграла команде Ирландии.

Встреча, проходившая на стадионе в городе Кобе, завершилась со счётом 0:35 (0:21).

Россиянам впервые на этом турнире не удалось набрать ни одного очка. Зато соперник в первой половине встречи сделал и реализовал три попытки, а после перерыва дважды заносил мяч в наше зачётное поле и оба раз реализовал попытку.

News.ru вёл онлайн-трансляцию матча Россия — Ирландия.

После этой встречи сборная России продолжает находиться на последнем, пятом месте в группе А с нулём набранных очков и разницей игровых очков 19-99.

Лидирует в нашей группе команда Ирландии, набравшая 11 очков в трёх играх. Следом идёт сборная хозяев турнира — 9 очков после двух матчей.

Очередной матч на Кубке мира российская сборная проведёт 9 октября с командой Шотландии. Встреча начнётся в 10 часов 15 минут по московскому времени.

В Японии большим спросом пользуются сувенирные фигурки с изображением капитана сборной России по регби Василия Артемьева, покорившего болельщиков по всему миру своими эмоциональными послематчевыми флэш-интервью на отличном английском языке, писал ранее News.ru.