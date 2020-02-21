Женская сборная России проиграла команде Канады со счётом 9:8 в полуфинале юниорского чемпионата мира по кёрлингу, который проходит в Красноярске.
В матче за третье место российская сборная сыграет с командой Японии, встреча пройдёт 22 февраля.
В составе сборной России выступают Влада Румянцева (скип), Анастасия Мищенко, Ирина Рязанова, Вера Тюлякова и Александра Кардапольцева.
Ранее смешанная сборная России по кёрлингу завоевала бронзовые медали юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru
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