Фото: Wu Gang/Xinhua/Global Look Press

Российский конькобежец Артём Арефьев занял второе место на дистанции 500 м на юниорском чемпионате мира, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.

Спортсмен уступи 0,003 секунды занявшему первое место японцу Курацубо Кацухиро (35,279). Ещё один россиянин Степан Чистяков завоевал серебро на дистанции 1500 м. Он уступил другому японскому спортсмену Хорикаве Цубасе 0,398...