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Чемпион мира по биатлону 2020 год Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович готовят судебный иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (UBI) Саре Фуссек-Хаккарайнен.

Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, речь идёт о Саре Фуссек, — приводит слова Касперовича ТАСС. Тренер отметил, что иск будет подан с требованием компенсировать не...