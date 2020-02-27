Фото: IBU_CUP/twitter.com

Сборная Украины по биатлону стала победительницей смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Минске (Белоруссия). 

Победители использовали девять дополнительных патронов и финишировали со временем 1:11.32,1.

Российская команда в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Саида Халили (0+9) завоевала серебро, опередив норвежцев на 1,5 секунды (0+3) и проиграв Украине 32,3 секунды.

Ранее россиянка Евгения Павлова стала обладательницей золотой медали в суперспринте, писал NEWS.ru.

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