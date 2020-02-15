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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о новом допинговом расследовании в отношении российских спортсменов.

Идёт ещё и второе дело по Ванкуверу, возврат медалей там тоже возможен. Будем разбираться по факту получения информации, — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Помимо этого, российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

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