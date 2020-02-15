https://static.news.ru/photo/4edef422-500c-11ea-9fae-fa163e074e61_660.jpgФото: GoToVan/CC BY 2.0/commons.wikimedia.org
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о новом допинговом расследовании в отношении российских спортсменов.
Идёт ещё и второе дело по Ванкуверу, возврат медалей там тоже возможен. Будем разбираться по факту получения информации, — цитирует Драчёва «Чемпионат».
Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Помимо этого, российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.