Фото: GoToVan/CC BY 2.0/commons.wikimedia.org

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не собирается поздравлять россиянина Александра Логинова с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Нет никаких шансов, что я буду его поздравлять. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, это просто формальность, — цитирует Самуэльссона ТАСС. Он подчеркнул, что выступает против спортсменов,...