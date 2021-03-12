Российские биатлонистки провели худшую гонку в истории

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Женская сборная России провалила спринт на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. В первые в истории лишь одна российская спортсменка набрала зачётные очки, которые даются за место в топ-40. При этом ни одна россиянка не пробилась в двадцатку лучших.

Победу с одним промахом одержала норвежка Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию за 18.11,1 минут. Для норвежки это шестая победа подряд в спринте на Кубке мира. Второе место заняла немка Денисе Херрман, с безупречной стрельбой уступившая победительнице 6,1 секунд. Замкнула тройку лучших итальянка Доротея Вирер, также стрелявшая без штрафа и проигравшая Экхофф 10,5 секунд.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, с одним промахом занявшая 25-е место.

Как писал NEWS.ru, российские биатлонисты не смогли пробиться в 15 лучших в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место, даже притом что трое россиян Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев отстреляли без промахов.