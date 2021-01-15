Российские биатлонистки остались в шаге от подиума в эстафете в Оберхофе

https://static.news.ru/photo/11c63cf2-580e-11eb-b94f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Женская сборная России по биатлону в составе Евгении Павловой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла четвёртое место в эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Победу одержали хозяйки соревнований. Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрман и Франциска Пройсс в упорной борьбе на последнем этапе опередили квартет из Белоруссии. Третье место заняли шведские биатлонистки.

Сборная России после штрафного круга на первом этапе Евгении Павловой сумела подняться с десятого места на четвёртое, а Ульяна Кайшева на последнем этапе стреляла без единого промаха. При этом фавориты соревнований команды Норвегии и Франции не справились со стрельбой.

Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Татьяна Акимова одержала вторую победу в спринте на первом этапе Кубка IBU в немецком Арбере, опередив в борьбе за победу свою подругу по команде Анастасию Шевченко.