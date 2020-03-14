https://static.news.ru/photo/1633c500-6608-11ea-9ac6-fa163e074e61_660.jpg Жулия Симон Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Французская биатлонистка Жулия Симон заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала последней в нынешнем сезоне.

Победительница преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 43,5 секунды, допустив 2 промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла Селина Гаспарин из Швейцарии (+17,3; 4), третье — итальянка Лиза Виттоцци (+20,9; 4).

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая на 13-м месте. Екатерина Юрлова-Перхт заняла 22-е место, Светлана Миронова — 46-е, Ирина Старых — 47-е.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в пасьюте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, преодолев дистанцию 12,5 км за 31 минуту 25,4 секунды и допустив три промаха на четырёх огневых рубежах. Все призовые места заняли французские спортсмены. Вторым стал Кентен Фийон Майе (+2,9; 2), третье место занял Эмильен Жаклен (+4,5; 4), писал NEWS.ru.