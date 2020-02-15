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Российская спортсмена Екатерина Катникова завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи.

Катникова по итогам двух попыток показала результат 1 минуту 39,398 секунды. Второе место заняла Юлия Таубиц из Германии (1.39,492), бронзу завоевала ещё одна представительница России Виктория Демченко (1.39,537). Благодаря победе...