Мужская сборная России заняла третье место на командном чемпионате Европы по бадминтону, который проходит во французском Льевене.
Россияне уступили команде Дании со счётом 0:3 в полуфинальной встрече. В составе российской сборной выступали Владимир Мальков, Георгий Карпов, Владимир Иванов и Иван Созонов.
Ранее сборная России впервые в истории одержала победу во всех спринтерских дисциплинах на чемпионате мира по санному спорту. Российский саночник Роман Репилов занял первое место чемпионата мира в спринте. Золото у женщин в спринте завоевала Екатерина Катникова, а также дуэт Александр Денисьев/Владислав Антонов в спринте в двойке, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен