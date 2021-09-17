Российская фигуристка Трусова стала победительницей турнира в США

Первое место на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде, штат Массачусетс, заняла российская фигуристка Александра Трусова. Об этом сообщает ТАСС.
По итогам двух соревновательных дней Трусова
Александре Трусовой 17 лет. Ранее она становилась бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы, а также финала серии Гран-при. В активе Трусовой победа на двух этапах Гран-при, а также серебро и две бронзы чемпионатов России.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова прыгнула пять четверных прыжков на контрольных прокатах сборной в Челябинске. Их прыгает только чемпион мира среди мужчин, американец Натан Чен. Женщины не прыгали их никогда.