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Российская фигуристка Трусова стала победительницей турнира в США

05:18, 19 сентября 2021
Российская фигуристка Трусова стала победительницей турнира в США Александра Трусова Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Первое место на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде, штат Массачусетс, заняла российская фигуристка Александра Трусова. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам двух соревновательных дней Трусова набрала 216,80 балла. Второе место заняла спортсменка из Южной Кореи Пак Ен Чон с результатом 212,40 балла. На третьем месте осталась представительница США Габриэлла Иццо — у неё 182,76 балла.

Александре Трусовой 17 лет. Ранее она становилась бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы, а также финала серии Гран-при. В активе Трусовой победа на двух этапах Гран-при, а также серебро и две бронзы чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова прыгнула пять четверных прыжков на контрольных прокатах сборной в Челябинске. Их прыгает только чемпион мира среди мужчин, американец Натан Чен. Женщины не прыгали их никогда.

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