Российская биатлонистка рассказала о состоянии после операции

https://static.news.ru/photo/53cc0b1a-6577-11eb-a33b-96000091f725_660.jpg Ирина Старых Фото: vk.com/irinastarykh

Многократная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых рассказала о последствиях перенесённой в сентябре операции из-за проблем со спиной, из-за которой она пропускает сезон-2020/21.

Я бы не сказала, что мне стало очень легко после операции. Два-три дня могла хорошо сгибаться и разгибаться, а потом всё стало так же. Что бы я не пробовала, мне ничего не помогает. Я проходила реабилитацию в апреле прошлого года. Вроде мне так хорошо стало, а потом я опять начала тренироваться, мышцы стали приходить в рабочее состояние и опять все заболело, — приводит слова Старых «Спорт день за днём».

Также спортсменка отметила, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время и хотела бы ещё выступить на чемпионате мира или Олимпийских играх.

Старых прошлый сезон провела в составе сборной России и приняла участие в чемпионате мира в Антхольце.

Как писал NEWS.ru, спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал россиянина Евгения Гараничева за выступление в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону.