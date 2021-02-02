Российская биатлонистка рассказала о состоянии после операции

Многократная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых рассказала о последствиях перенесённой в сентябре операции из-за проблем со спиной, из-за которой она пропускает сезон-2020/21.
Я бы не сказала, что мне стало очень легко после операции. Два-три дня могла хорошо сгибаться и разгибаться, а потом всё стало так же. Что бы я не пробовала, мне ничего не помогает. Я проходила реабилитацию в апреле прошлого года. Вроде мне так хорошо стало, а потом я опять начала тренироваться, мышцы стали приходить в рабочее состояние и опять все заболело, — приводит слова Старых «Спорт день за днём».
Также спортсменка отметила, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время и хотела бы ещё выступить на чемпионате мира или Олимпийских играх.
Старых прошлый сезон провела в составе сборной России и приняла участие в чемпионате мира в Антхольце.
Как писал NEWS.ru, спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал россиянина Евгения Гараничева за выступление в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону.
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