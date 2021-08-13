«России ничего не грозит»: юрист о допинге триатлониста Полянского на Играх

Старший партнёр Forward Legal, юрист Алексей Карпенко в разговоре с NEWS.ru высказался об обнаруженной положительной допинг-пробе российского триатлониста Игоря Полянского. Он считает, что новый скандал не должен разразиться. Всё, о чём стоит беспокоиться, — о дисквалификации конкретного спортсмена.

Нет, российскому спорту это ничем не грозит. Это грозит только дисквалификацией конкретного спортсмена. Если вы пописали и выяснилось, что вы употребляли допинг вне зависимости от того, из России вы или из Намибии, Международный олимпийский комитет не имеет никакого отношения к допингу. Этим занимается WADA, — сказал Карпенко.

Соответственно, если будут выявлены результаты с положительной допинг-пробой и после вскрытия пробы В допинг будет подтверждён, последуют санкции.

Причём тут цепляние к России? Россия не самая чистая в плане допинга, это все знают. К сожалению, наша страна имеет колоссальную скандальную историю. Мы сами дали поводы к себе цепляться. Что касается данного случая — он единичный. Будут ли другие прецеденты, понятия не имею. Возможно, будут всплывать какие-то истории, посмотрим, — заключил он.

Тест был сдан во внесоревновательный период — ещё 21 июля. И 5 августа стало известно, что тест дал положительный результат на эритропоэтин.

Ранее норвежский журналист Эстен Сэтер остро отреагировал на информацию об отрицательных допинг-тестах сборной РФ. Он опубликовал материал, посвящённый россиянам, выступающим под нейтральным статусом на Олимпиаде-2020. По его словам, «для слишком многих представителей власти в России элитный международный спорт всё ещё является некой патриотической войной, на которой дозволено всё».