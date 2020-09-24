Роднина заявила, что Тутберидзе сама виновата в уходе фигуристок

https://static.news.ru/photo/62de5014-fe88-11ea-8503-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Этери Тутберидзе сама виновата в уходе из её группы фигуристок, заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Ей надо задавать вопрос себе. Меня так тренер учил — если у тебя ошибка, ищи её у себя, а уже потом — кто на неё влияет, — отметила Роднина, слова которой передаёт ТАСС.

В мае 2020 года из группы Тутберидзе ушла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Уже в июле группу покинула действующая чемпионка Европы Алёна Косторная.

В настоящее время у Тутберидзе тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и победительница юниорского ЧМ-2020 Камила Валиева.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикацию слитой переписки с Загитовой, в которой она сообщала, что тренер Евгений Плющенко очень ждёт спортсменку в своей академии.

Она пояснила, что её слова были неверно трактованы и вырваны из общего контекста. Продюсер добавила, что Загитова в 2019 году общалась с ней на тему возможного перехода к Плющенко, однако в итоге решила остаться в команде Тутберидзе.