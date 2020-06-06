Роднина прокомментировала слова Панарина о гражданской позиции

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявление игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который раскритиковал государственную систему в России.
Подписчик Родниной в Twitter отправил ей видео Панарина в комментариях, на которое она ответила, что «только за свободу мнений!».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Артемий Панарин признан лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего за заокеанский клуб выступали 29 россиян. По мнению русскоязычной версии сайта НХЛ, особое место в истории клуба занимают также Алексей Ковалёв и Сергей Зубов, выигравшие вместе с «Рейнджерс» Кубок Стэнли в 1994 году.