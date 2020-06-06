Роднина прокомментировала слова Панарина о гражданской позиции

https://static.news.ru/photo/5770fd48-a7ef-11ea-897d-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: IRodnina/instagram.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявление игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который раскритиковал государственную систему в России.

Подписчик Родниной в Twitter отправил ей видео Панарина в комментариях, на которое она ответила, что «только за свободу мнений!».

Ð¯ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð·Ð° ÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ñ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¹!

Ð Ð²Ð°Ð¼ Â«Ð°Ð»ÐºÐ¾Ð³Ð¾Ð»ÑÂ»,Ð½Ðµ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¾ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹,ÑÐ²Ð½Ð¾ Ð·Ð°ÑÑÐ¼Ð°Ð½Ð¸Ð¼ ÑÐ°Ð·ÑÐ¼.) — Irina Rodnina (@IRodnina) June 5, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что Артемий Панарин признан лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего за заокеанский клуб выступали 29 россиян. По мнению русскоязычной версии сайта НХЛ, особое место в истории клуба занимают также Алексей Ковалёв и Сергей Зубов, выигравшие вместе с «Рейнджерс» Кубок Стэнли в 1994 году.