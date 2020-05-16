Панарина признали лучшим российским игроком в истории «Нью-Йорк Рейнджерс»

https://static.news.ru/photo/e789870a-9747-11ea-bc57-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим российским игроком в истории этого клуба. Всего за «Рейнджерс» выступали 29 россиян.

По мнению русскоязычной версии сайта НХЛ, особое место в истории клуба занимают также Алексей Ковалёв и Сергей Зубов, выигравшие вместе с «Рейнджерс» Кубок Стэнли в 1994 году.

28-летний Панарин перешёл в клуб летом, став самым высокооплачиваемым российским игроком в НХЛ с зарплатой в $11,5 млн в год. В текущем сезоне на счету хоккеиста 95 очков в 69 матчах. Ранее форвард выступал за «Коламбус» и «Чикаго». В общей сложности в НХЛ он провёл 391 матч, набрав 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач).

Как писал NEWS.ru, Артемий Панарин рассказал о планируемом сокращении зарплат за океаном. По его словам, он возьмёт паузу в выступлениях, если сокращение заработков составит от 40 до 60%. На вопрос, не хотел бы он в таком случае играть в России за московский «Спартак», Панарин смеясь ответил, что так и сделает. Россиянин добавил, что в НХЛ пока говорят о сокращении зарплат на 20–30%.