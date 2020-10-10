Роднина оценила возможность введения контрактной системы для фигуристов

https://static.news.ru/photo/b0f5331e-0bd8-11eb-ad0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила возможность появления в России контрактной системы в фигурном катании.

По её словам, в футболе у спортсменов существуют контракты с клубом. В то же время у фигуристов-сборников — контракты с федерацией. И, вполне возможно, имеются договоры с тренером. Так, наставник Этери Тутберидзе, скорее всего, работает на процентах.

Есть договорённости с родителями девочек, договорённости, на каких соревнованиях они будут выступать, — отметила Роднина в беседе с «Советским спортом».

Ранее NEWS.ru писал, что фигурист Артём Ковалёв, представляющий академию Евгения Плющенко, выиграл второй этап Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин. Турнир проходит в Москве.

Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ показал результат 255,82 балла. Второе место занял Александр Самарин (253,10), третьим стал Пётр Гуменник (249,46).