https://static.news.ru/photo/20e85006-48ee-11ea-8b77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что пять игроков, которые выступали на чемпионате Европы, больше никогда не получат вызов в национальную команду.

Это худшее выступление мужской сборной за все время её существования. Порядка пяти человек, которые выступали на этом чемпионате Европы, больше никогда не будут призываться в сборную России, — цитирует Шишкарёва РИА Новости.

Он подчеркнул, что спортсмены не думали о том, что защищают честь великой страны, и воспринимали майку сборную России просто как экипировку.

Россия потеряла шансы в борьбе за выход из группы и за путёвку на Олимпиаду после результата матча предварительного раунда чемпионата Европы между сборными Венгрии и Дании, который закончился ничьей — 24:24.

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров покинул свой пост по собственному желанию, писал ранее NEWS.ru.