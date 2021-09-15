Путин посетит Олимпиаду в Пекине

Президент России Владимир Путин принял приглашение главы КНР Си Цзиньпина посетить зимнюю Олимпиаду, которая должна пройти в Пекине в феврале 2022 года. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи в Душанбе со своим китайским коллегой Ван И, сообщает ТАСС.

И, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества, — сказал министр.

Лавров добавил, что в 2021 году исполнилось 20 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанному Москвой и Пекином. Он отметил, что Россия и Китай осуществляют регулярные контакты на уровне глав правительств и дипломатических ведомств.

Ранее Путин прокомментировал спорное поражение сестёр Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Он заявил, что необходимо добиваться справедливого судейства и отстаивать интересы России в международных спортивных инстанциях.